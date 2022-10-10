يمكن ممارسة رياضة ركوب الدراجات كتمرين مكثف دون الضغط على المفاصل؛ حيث وجد عدد من الدراسات أن ركوب الدراجات لبضعة أيام فقط في الأسبوع يكفي لتحقيق بعض الفوائد الصحية.

وتتمثل تلك الفوائد الصحية في إنه: يعزز اللياقة البدنية، كما أنه يبني العضلات، ويحسِّن صحة العظام، وإذا كنت تعاني صعوبة النوم، فقد تساعدك رحلة في الدراجة الهوائية قبل النوم بساعتين.

ويعد ركوب الدراجات الهوائية مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العضلي، كما يحسِّن الحالة الذهنية؛ حيث أظهر الذين يركبون الدراجات ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع تحسنًا كبيرًا في الصحة العقلية والوظيفة الإدراكية والإدراك العام للصحة والرفاهية.