أكد المختص العقاري خالد المبيض، أن “ريستانكس جدة العقاري” ستطرح مجموعة من الفرص العقارية في جدة وضواحيها تستهدف المواطنين من فئة الشباب وتباع على الخارطة بأسعار جيدة.

وقال خالد المبيض، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أنه لم يكن هناك معرض ريستانكس لمدة 3 سنوات منذ ظهور جائحة كورونا مما جعل السوق متعطش.

وأشار إلى أن هدفه الرئيسي سيكون الربط بين مشاريع وزارة الإسكان والمواطنين، لافتًا إلى طرح العديد من الفرص العقارية في جدة وضواحيها.