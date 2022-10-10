أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنًا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده من على وجه الأرض”.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق المراسلة تيليغرام: “إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض، تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في مدينة زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف”.

وأضاف في حديثه :”صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا، هناك صواريخ تسقط، وللأسف هناك قتلى وجرحى.”

وتداولت أنباء عن أن مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي نفسه كان ضمن أهداف القصف، وأظهر مقطع فيديو متداول سحب الدخان تتصاعد من بين الأبنية السكنية.

والجدير بالذكر أن هناك عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو، اليوم الاثنين، إثر قصف انتقامي بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارًا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.