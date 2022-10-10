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الاثنين10 اكتوبر

بالفيديو.. خبير: المملكة تتمتع بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. خبير: المملكة تتمتع بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية
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أكد خالد السنبل، خبير الطاقة الشمسية والمتجددة، إن المملكة نظرًا لموقعها الجغرافي تتمتع بمقومات قوية جدًا في مجال الطاقة الشمسية.

وقال “السنبل”، خلال برنامج “صباح السعودية”، المذاع على قناة “السعودية”، أن نظام الأونجلت المرتبط بالشبكة يوفر من 50 إلى 60% من الفاتورة لمدة 30 سنة وهو عمر اللوح الشمسي.

وأوضح خبير الطاقة الشمسية، أن: “الطاقة الشمسية تساعد على تخطي مشكلة انقطاع التيار؛ خاصة أن هناك أجهزة تحتاج أن تعمل على مدار 24 ساعة”.

وأشار إلى أن: “أهمية الطاقة الشمسية تكمن في توفير استهلاك الكهرباء، وتعد حلاً لمشكلة انقطاع الكهرباء”.

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