استجابت أسرة المقيم اليمني الراحل سعيد سالم الجريري لشفاعة أمير المنطقة الشرقية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وقرروا العفو عن قاتل ابنهم لوجه الله.

وأشاد بعمل لجان إصلاح ذات البين التي تقوم بجهود كبيرة للإصلاح بين الناس، وأهمية العفو والسعي بالصلح ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح في المجتمع.

ونوّه بجهود لجان الإصلاح في هذه القضية لحث أولياء الدم على العفو لوجه الله دون النظر لجنسياتهم، مثمناً خصلة العفو دون أي مقابل مادي، سائلاً الله عز وجل أن يرحم المتوفى ويجزي ورثته خيراً على مبادرتهم بالعفو.