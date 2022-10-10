أكد لاعب الهلال السابق سعود الحماد أن الهلال لم يظهر بشكله المعهود في المباريات الماضية بسبب كثرة الإصابات ومع عودتهم سيعود الفريق لوضعه الطبيعي.

وقال الحماد :” لم يظهر الهلال الفترة الماضية لأسباب يعلمها الجميع وذلك لتعرض معظم اللاعبين لاصابات وهم من الركائز الأساسية ويصنعون الفارق داخل المستطيل الأخضر”.

وأضاف ” إضافة إلى إنهم لم يوفقوا في بعض المباريات واستغلال بعض الفرص السانحة لهم في التسجيل، ولكن حين عودة اللاعبين المصابين إلى الفريق فلن يقف أمام الهلال أي فريق حتى وإن كان خارج القارة “.