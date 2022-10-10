قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إنه اجتمع اليوم مع جهات حكومية لتحقيق النجاح في موسم الرياض.

وذكر “آل الشيخ”:”بدعم سمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية اجتمعت اليوم مع شركائنا في الجهات الحكومية لتحقيق النجاح في موسم الرياض انتظروا الانطلاقة”.

يذكر أن “آل الشيخ” وقع مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للفعاليات لتعزيز التعاون وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمواسم السعودية، كما وقع مذكرة تفاهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتخصصة.