وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة محمد بن عبد الله الجميح الخيرية، لإنشاء مركز محمد بن عبد الله الجميح لغسيل الكلى.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تهدف إلى إنشاءالمركز وتضمينه في برنامج “سخاء” الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع.

يذكر أن برنامج “سخاء” يهدف إلى تقديم إلى حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، ويتيح البرنامج الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.