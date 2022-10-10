أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أنه تم إلغاء جميع القيود لتسهيل قدوم المعتمرين وخاصة المصريين.

وقال الربيعة :” أرحب بجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم وخصوصاً أهل مصر الحبيبة في مكة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة بدون قيود صحية مثل لقاحات فيروس كورونا وبدون قيود عمرية”.

وأضاف ” جاء ذلك ضمن التسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو عهده حفظهما الله بتسيير قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم، لذلك تم إطلاق منصة نسك لخدمة ضيوف الرحمن “.