يترأس محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وستعقد الاجتماعات في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر حتى 16 أكتوبر المقبل.

وسيشارك الوزير في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي ستناقش السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

كما ستناقش اللجنة تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، ودور صندوق النقد الدولي لمواجهة هذه التحديات وتقديم الدعم لضمان التعافي الاقتصادي وتحديد السياسات المطلوبة على المستويين العالمي والمحلي لمواجهة هذه التحديات.