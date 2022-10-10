أكدت الدكتورة نجلاء الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، أنه لا يوجد دليل علمي على أن ما يعرف بـ”زيت الحشيش” مفيد لنمو الشعر أو منع تساقطه.

وقالت الدوسري خلال برنامج “ياهلا”: “زيت الحشيش لا يفيد تماماً وهو مستخلص من مادة القنب”.

وأضافت: “بالنسبة للشعر الزيت الوحيد الذي ثبت علميا أنه يساعد في تساقط الشعر النمطي هو أكليل الجبل وباقي الزيوت مجرد ترطيب فقط”.

وتابعت: “بشكل عام إذا الإنسان يبغى يزيت شعره للنمو فما راح يفيد إلا إكليل الجبل وفقا لدراسة علمية مثبتة واحدة”.

وأشارت إلى أن تلك الدراسة أفادت بأن أكليل الجبل ممكن يساهم في وقف التساقط وإنبات شعر جديد.