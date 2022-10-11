كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، ما هي عورة المرأة عند المرأة وكذلك عند محارمها.

وقال عبدالكريم بن عبدالله الخضير:”عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها، عند أبيها، وأخيها، وعمِّها، وخالها؛ لأن النساء عُطِفْن في آيتي النور والأحزاب على المحارم”.

وتابع:”دلَّ على أن عورتها عند النساء كعورتها عند محارمها، وهي ما يظهر غالبًا، والذي يظهر غالبًا هو الذي -في الغالب- يُكشف من أجل الوضوء، أو من أجل المهنة كالساعد ونصف الساق الأسفل، أو ما قرُب منه، والشَّعر ونحوه”.