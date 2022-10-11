علق لاعب الشباب والنصر السابق فؤاد أنور، على انفعال لاعب الشباب هتان باهبري بعد استبداله في مواجهة الهلال والشباب بالأمس.

وقال فؤاد أنور، إن ردة فعل هتان باهبري غير طبيعية وغير منطقية، موضحا أن الاعتراض على قرارات المدربين أصبح موضة

وتابع:”لابد من رؤوساء الأندية والمدرب يضعون حلا لموضوع اعتراض اللاعبين على التغييرات”.

وكان الهلال تعادل أمام نظيره الشباب بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الإثنين، في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين.