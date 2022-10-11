كشف برنامج “حساب المواطن”، عن المقصود بمصادر الدخل الأخرى والأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المطلوبة من قبله.

وأوضح حساب المواطن، أن مصادر الدخل الأخرى هي أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية وحافز وساند ومكافأة الأئمة، وكذلك الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وتابع أن الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها هي العوائد المالية سواء كانت ثابتة أو متذبذبة والناتجة من السجلات التجارية ويحصل عليها المُستفيد بشكل شهري أو غير ذلك.