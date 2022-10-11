تصالحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع طليقها حسام حبيب، وجاء ذلك على لسان محاميها ياسر قنطوش.

وأوضح قنطوش، في بيان له، أن شيرين تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب، وأنها حرصا على العلاقات الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء ورغبة في استمرارها تعلن التصالح معه والتنازل عن كافة القضايا التي كانت مثارة بينهما خلال الفترة الماضية

وأشار إلى أن ذلك جاء خاصة بعدما رد حبيب كافة المتعلقات الخاصة بشيرين، وتم تسوية كافة الخلافات بينهما.

وأشار البيان إلى أن التصالح تم في النيابة العامة المصرية، وأصبحت ذمة حسام حبيب بريئة من أي التزام تجاه شيرين عبد الوهاب بعد أن تم تسوية الأمر.