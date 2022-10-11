أبدى رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، عدم رضاه على قرار تواجد اللاعب الأجنبي الثامن خارج قائمة المباريات، ويأتي ذلك عقب تعادل فريقه أمام الهلال بهدف لكل فريق.

وقال خالد البلطان: “نحن ضد قرار أن الأجنبي الثامن خارج قائمة الفريق، ويعد قراراً مجحفاً، ويجب بعد كأس العالم أن يلغى هذا القرار”.

وحول قضية اللاعب أحمد شراحيلي، أشار : “نحن في صمت قضائي ولا نستطيع الحديث بقضية منظورة”.

وكان الشباب تقدم بشكوى ضد مدافعه السابق ولاعب نادي الاتحاد، أحمد شراحيلي ذكر من خلالها أن اللاعب دخل في مفاوضات مع ناديه الجديد قبل الفترة الحرة من عقده.