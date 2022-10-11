كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة إثبات السكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لكل أنواع السكن التي تشمل الملك والإيجار ومسكن الغير والوقف والمسكن الحكومي والإسكان الخيري.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن متطلبات إثبات السكن لكل نوع ستكون تقديم صك المنزل للملك، وصك باسم الموروث وصك حصر الورثة للملك الموروث، وعقد إيجار إلكتروني أو عقد إيجار يدوي حديث ومختوم من مكتب عقاري للإيجار.

وتابعت أن إثبات ملكية مسكن للغير تشمل تقديم تعريف من المالك موثقاً من عمدة الحي أو مكتب عقار أو موثقاً وكذلك صك المسكن باسم المالك، بينما تكون وثائق إثبات سكن الوقف والسكن الحكومي للطلاب والعسكريين والإسكان الخيري هو تقديم تعريف من الجهة المالكة للسكن.