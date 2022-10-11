كشف نادي الزمالك المصري، عن تعاقده مع مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي لينضم لقائمة صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على إتمام الصفقة: “مصطفى شلبي لاعب من افضل الاجنحة في الدوري المصري وتابعته خلال الفترة الماضية، وهو يستحق التواجد مع المنتخب الوطني، كما أنه يتمتع بأخلاقيات ممتازة “.

وتابع :”ما يتردد عن تراجع الأهلي عن التعاقد مع مصطفى شلبي غير صحيح، ولدي الدليل على ذلك”، مشيرا:”عقد مصطفى شلبي تم توقيعه قبل شهر ونصف، وكل مايقال حول مفاوضاته مع الأهلي غير صحيح، ورغم اتفاقنا مع اللاعب لم نعلن عن الصفقة إلا بعد إنهاء الصفقة مع إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي”.