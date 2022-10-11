أزاحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الستار عن كواليس أولى حفلاتها بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين: “تلقيت اتصال هاتفي من سفير مصر بتونس والذي طلب مني مشاركتي في مهرجان كرطاج”، مشيرا:” أخدت قرار مشاركتي في المهرجان أثناء المكالمة رغم أني مش جاهزة نفسيًا وفنيًا، ولسه خارجة من أزمة كبيرة قصرت على صوتي وحياتي”.

وأشارت:” روحت الحفلة ومصدقتش أني عرفت اغني، وبكيت خلال الحفل بسبب اني بعدت عن جمهوري فترة طويلة “.

وتابعت:” المسرح كان عليه أكثر من 4 كراسي عشان كل ما اتحرك اقعد على كرسي وارتاح، بس الحمد لله قدمت أحسن ما عندي وحاولت أقول لجمهوري بالأغاني أني رجعت ليكم “.