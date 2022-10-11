تعرض “راكب” للطعن على متن قطار في فرنسا؛ بعد أن اشتكى الأخير من التدخين داخل المقطورة.

وتفصيلا، بدأ الخلاف بعد أن اشتكى الضحية من رائحة السجائر، حيث قامت مجموعة شبان بالتدخين داخل مقطورة القطار وهو أمر ممنوع وفقا للقانون الفرنسي.

وبدأت مشاجرة كلامية بين أحد المدخنين والضحية، لكن ركابا آخرين تمكنوا من إبعادهما قبل أن تطور لاشتباك بالأيدي.

وأقدم أحد المدخنين بعد توقف القطاع إلى طعن الضحية وهي تهم للنزول إلى الرصيف، وفرّ هاربا.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بالحادث وهي تلاحق المشتبه به، ونقل الضحية إلى المستشفى وتلقى العلاجات الضرورية.