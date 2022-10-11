قامت شركة جيتور الصينية، بتقديم نسختها X95 موديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات، الأولى FULL OPTION والثانية HIGHLINE، وتعتبر هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

وتتميز السيارة جيتور X95 موديل 2022 بباقة كبيرة من تقنيات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، ونظام الثبات الالكتروني.

وتأتي السيارة أيضًا بمرايات جانبية كهربائية ومكيف للهواء اوتوماتيكي، مع نظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى جنوط رياضية، وسقف بانوراما زجاجي.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة طراز DSG مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء، ويعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، كما أنه يعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على ضخ 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران 290 نيوتن/متر.