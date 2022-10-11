كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن تعرض عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض في طاقتها التكريرية.

وأدى ذلك إلى توقفها الاضطراري عن العمل مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة، لافتة إلى أنها تتواصل حالياً مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لكي تتمكن من إعادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

وأشارت الشركة، إلى عدم تأثر الإمدادات المحلية وعمليات التصدير نتيجة التوقف الطارئ.