كشفت القوات الخاصة للأمن والحماية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة (جندي) رجال، وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام الموضحة أدناه

أولاً: تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة:

– يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

– يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها).

– يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.

– يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

– نظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

رفع مستوى لياقتك البدنية وقبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا سمح الله.

ثانياً : متطلبات التحضير للدورة التدريبية (التفاصيل في رابط المصدر أسفل الخبر).

ثالثاً: المستندات المطلوبة عند التحضير:

– أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

– صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور).

– احضار آيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعل ومحدث).

– عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر.

– الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.

– كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي.