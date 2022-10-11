كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 3 مدن بالمملكة (الرياض، الأحساء، جدة).
وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- كاتب ملفات (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال المكتبية وحفظ الملفات.
2- أمين مكتبة (الرياض):
– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.
3- مهندس معدات وإلكترونيات (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الإلكترونية).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الصيانة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.
4- أخصائي فني أول (جدة):
– دبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في الدعم الفني.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 أو STEP: 50) أو ما يعادلها.
5- داعم فني أول (الأحساء):
– دبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في الدعم الفني.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 أو STEP: 50) أو ما يعادلها.
6- أخصائي علاقات عامة (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.
7- مشغل رسومات ثاني (الرياض):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تشغيل الرسومات.
– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن وللتقديم ومعرفة بقية الشروط يرجى زيارة الرابط التالي: هنا
التعليقات
اترك تعليقاً