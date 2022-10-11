كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 3 مدن بالمملكة (الرياض، الأحساء، جدة).

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- كاتب ملفات (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال المكتبية وحفظ الملفات.

2- أمين مكتبة (الرياض):

– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.

3- مهندس معدات وإلكترونيات (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الإلكترونية).

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الصيانة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.

4- أخصائي فني أول (جدة):

– دبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في الدعم الفني.

– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 أو STEP: 50) أو ما يعادلها.

5- داعم فني أول (الأحساء):

– دبلوم في (علوم الحاسب، الدعم الفني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في الدعم الفني.

– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 أو STEP: 50) أو ما يعادلها.

6- أخصائي علاقات عامة (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.

7- مشغل رسومات ثاني (الرياض):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تشغيل الرسومات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن وللتقديم ومعرفة بقية الشروط يرجى زيارة الرابط التالي: هنا