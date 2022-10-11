أوضحت استشارية أمراض الجلدية والتجميل الدكتورة رفعة التركي، أن حب الشباب الهرموني هو الذي يظهر في فترة التغيرات الهرمونية لدى النساء في فترات الحيض والحمل، لافتة إلى أنه قد يظهر نتيجة لوجود خلل هرموني .

وقالت ” التركي ” خلال لقائها على برنامج” صباح السعودية”:” أن أدوية الكورتيزون قد تؤدي إلى حدوث خلل هرموني ينتج عنه ظهور حب الشباب الهرموني لدى النساء والرجال .”

وأضافت :” أن تركيز حب الشباب الهرموني يكون أكثر في المنطقة السفلى للوجه والرقبة أيضًا، ويمكن أن يصحبه علامات أخرى في حالات تكيسات المبايض، كتساقط الشعر وزيادة الوزن .”

وأكدت التركي أن حب الشباب لن يرتبط بسن معين، فيمكن أن يستمر لعمر الأربعينات، كما أنه يمكن أن يبدأ في عمر الثلاثين إلى الأربعين .