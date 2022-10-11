تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي مخبأة داخل مركبتهم.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.