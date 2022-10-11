تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي مخبأة داخل مركبتهم.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي مخبأة داخل مركبتهم.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
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