فاز فريق “ساڤيترو” بجامعة الملك عبدالعزيز بهاكاثون أوكساجون، حيث تمكنوا من تحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى الكهرباء.

ومن جانبه، قال دكتور عمار مليباري رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك عبدالعزيز: “الهاكثون كانت تجربة جميلة واجتمعنا بأحد أهم الخبراء في مجالنا والمجالات الآخرى، فكانت تجربة ملهمة وتعلمنا منها الكثير”.

وتابع: “نفذنا المشروع في الجامعة وبدأت الفكرة من نادي التصنيع بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز، وبدأنا المشروع في النادي بمساعدة أعضاء هيئة التدريس والفنيين بكلية الهندسة وجامعة الملك عبدالعزيز”.

كما أشار إلى أن السيارة كانت تعمل بالبنزين وتم تحويلها لتعمل بالكهرباء، حيث يتم شحنها بالكهرباء وتستخدم داخل المدينة، بحسب قناة “الإخبارية”.