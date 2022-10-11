أفاد الدكتور زياد مسفر، قانوني في الإدارة والهندسة، بأن قرار تركيب كاميرات المراقبة التي أقرها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يخضع لعدة ركائز وضوابط اللازمة من أجل تركيب الكاميرات.

وقال زياد مسفر خلال مداخلة هاتفية “برنامج اليوم” :”أن قرار تركيب كاميرات المراقبة الأمنية له مجموعة من الضوابط المرتبطة بالمواقع، مع مراعاة استثناء الأماكن التي فيها خصوصية للفرد.”