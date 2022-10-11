أفاد الدكتور زياد مسفر، قانوني في الإدارة والهندسة، بأن قرار تركيب كاميرات المراقبة التي أقرها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يخضع لعدة ركائز وضوابط اللازمة من أجل تركيب الكاميرات.
وقال زياد مسفر خلال مداخلة هاتفية “برنامج اليوم” :”أن قرار تركيب كاميرات المراقبة الأمنية له مجموعة من الضوابط المرتبطة بالمواقع، مع مراعاة استثناء الأماكن التي فيها خصوصية للفرد.”
فيديو | قانوني في الإدارة والهندسة د. زياد مسفر:
تركيب كاميرات المراقبة يخضع لضوابط وركائز أساسية بين الأفراد والجهات المختصة باستثناء الأماكن التي فيها خصوصية للفرد#برنامج_اليوم pic.twitter.com/bGBLNb3qGS
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 11, 2022
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