كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

مشرف تحقيقات

كبير محلل مراقبة مالية

مدير حسابات أول

اخصائي العمليات الفنية للبيانات

مشرف العمليات الفنية للبيانات

مهندس عمليات مانو

كبير محللي دعم تكنولوجيا المعلومات

محلل مشروع تقني أول

محلل ميزانية أول

مشرف الخزانة

محلل اتصالات مكتب أول

مدير قسم مراقبة تهديدات CS وتنسيق المجموعة

خبير الاستثمار الرئيسي

خبير المراجعة الخاصة

أخصائي مراجعة داخلية

مشرف مراجعة داخلية

مشرف الامتثال

مدير شعبة امن المعلومات

مشرف تسويق

وأفادت بأن المؤهلات والخبرة المطلوبة للتقديم هي

– الدرجة العلمية : Bachelor Degree

– التخصص : Law

– سنوات الخبرة : 8-10 سنة

– طبيعة الخبرة : Experience in subsidiaries governance at technology/telecommunication industry

– مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم

وللتقديم ومعرفة بقية التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي : هنا