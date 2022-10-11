نجح مجمع طبي بمحافظة عنيزة في توطين منشأته بالكامل بكوادر طبية سعودية شابة.

وانطلقت فكرة التوطين الكامل في هذه المنشأة الطبية منذ عامين حتى أصبحت تحتضن أكثر من 21 طبيبًا وتستقطب أطباءً من خارج المنطقة.

ومن جانبه، قال دكتور أنس الرميخاني: “في البداية استقطبنا الأطباء ذو الكفاءة العالية ثم الأطباء حديثي التخرج وتتلمذوا على يد الأساتذة بالمستشفى، فجمعنا بين الأستاذ وطالبه وجميعم متميزين”.

وتابع: “الطبيب السعودي في العيادة أعطى قوة لها قبل أن يعطيها للتوطين، فالطبيب السعودي يحتاج الثقة فقط ويكون من أميز الأطباء”، بحسب برنامج “الراصد”.