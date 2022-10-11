أكد مدير الأمن والسلامة في تعليم الأحساء محمد العامر، أن أكبر خطر يهدد الطلاب هو “التدافع” أثناء الدخول والخروج، لافتا إلى أن المدارس المكتظة ترتفع فيها نسب الإصابات.

وقال محمد العامر، خلال برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن مع الدمج العام الحركة أصبحت كثيرة جدا في المدارس وقد يحدث السقوط والإصابات.