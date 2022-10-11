قامت أمانة منطقة نجران بتغريم عدد من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بأكثر من 400 ألف ريال، وذلك بعد رصد 20 مخالفة خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الأمانة أن هذه الشركات والمؤسسات خالفت الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في إدارة تنسيق المشاريع والبنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.

وبينت أن المخالفات المرصودة تضمنت عدم قص طبقات الإسفلت حسب المواصفات الفنية، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها، وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل، والعمل من دون تراخيص نظامية، ومعالجة الهبوطات الناتجة عن تسريب المياه.

وشدد مدير إدارة تنسيق المشاريع، علي محمد آل منصور، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.