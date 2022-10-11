وجه الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، رسالة إلى المتعصبين في الوسط الرياضي.
وقال “االفراج”:” المتعصب يعتقد أنك تمدح “س” نكايه في “ص”، وهذه هى مشكلتي مع المتعصبين أغلب حياتي الإعلامية، مشكلتهم أنهم غير قادرين على مشاهدة الفوارق الضخمة بين س و ص، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.
وأكد أن المتعصبين إذا فكر لو للحظة خارج نظرية مكايدة الضرائر والعواطف فأن الفرق سيتضح لهم، مضيفا أنه يرى ذلك جليا.
طالع من اللي يتكلم عن التعصب ** قال رسالة إلى المتعصبين قال ** ههههههههههههه
علم نفسك هذا الكلام **!!!