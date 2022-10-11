وجه الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، رسالة إلى المتعصبين في الوسط الرياضي.

وقال “االفراج”:” المتعصب يعتقد أنك تمدح “س” نكايه في “ص”، وهذه هى مشكلتي مع المتعصبين أغلب حياتي الإعلامية، مشكلتهم أنهم غير قادرين على مشاهدة الفوارق الضخمة بين س و ص، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وأكد أن المتعصبين إذا فكر لو للحظة خارج نظرية مكايدة الضرائر والعواطف فأن الفرق سيتضح لهم، مضيفا أنه يرى ذلك جليا.