هناك بعض النصائح التي تفيد مُلاك وسائقي السيارات بشأن ترشيد استهلاك الوقود، حيث يوجد الكثير من المعلومات المغلوطة والخاطئة حوله، إذ أن أهم الأنظمة المساعدة على تقليل استهلاك الوقود جاءت كالتالي

نظام مثبت السرعة:

وهو نطام إلكتروني حديث يتحكم في سرعة السيارة ويثبتها عند قيمة معينة يتم تحديدها من قِبل السائق، كما يمكن السائق من رفع قدمه بعيداً عن بدّال الوقود مع توفير التحكم في السرعة عن طريق أزرار مثبتة بعجلة القيادة.

ويعد هذا النظام قوي جداً لتوفير أو تقليل استهلاك الوقود، لأن كمبيوتر/ كنترول السيارة عندما يتعرف على السرعة الثابتة التي تتحرك عندها السيارة يمكنه إرسال الأوامر إلي بخاخات الوقود بحقن كمية مناسبة دون إهدار المزيد من الوقود.

2-نظام الإيكو ECO:

عند تشغيل النظام عن طريق الزر الموجود أمامك في لوحة التحكم، يقوم النظام بإرسال إشارة إلى كمبيوتر/ كنترول السيارة، بحيث يقوم بفرض بعض القيود على محرك السيارة وناقل الحركة، لتقليل استهلاك الوقود، كما يتحكم النظام في الطاقة التي تستخدمها بعض المنظومات الكهربية الأخرى مثل مكيف السيارة، عن طريق تشغيل وإيقاف الكومبريسور علي فترات حتى لا يستهلك الكثير من الوقود