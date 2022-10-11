وثق مقطع فيديو هبوط مذهل قام به طيار وهو يطير إلى مطار ماديرا، المعروف باسم مطار كريستيانو رونالدو الدولي، في البرتغال.

ويتمتع مطار ماديرا بشهرة كبيرة باعتباره أحد أكثر المطارات تحديًا للطيارين في العالم، بسبب وقوعه على جزيرة ولقوة الرياح والعواصف حوله، لتصبح عمليات الهبوط الصعبة فيه أمرًا طبيعيًا تمامًا، بحسب موقع “إنسايد إديشن” الإخباري.

وكان على الطيار مقاومة رياح معاكسة عالية عند اقترابه من المدرج، ولكن الطيار تمكن بمناورة رائعة من تعديل وضع الطائرة حتى لمس الأرض أخيرًا، وسار في طريقه رغم الصعوبات.