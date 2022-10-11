سلط تقرير الضوء على جشع بعض المتاجر الذي يستمر في ارتفاع أسعار سلع كالبيض وغيرها، واختلاف الأسعار من مكان لآخر يصل إلى الضعف على الرغم من كثافة جولات التجارة.

وأوضح التقرير التلفزيوني، أن سعر البيض في أحد المحلات بلغ 21 ريالا ونصف وفي متجر آخر كان يباع بـ 27 ريال، كما أن البطاطس المحلية بيعت في أحد الأماكن بـ 6 ريالات فقط، وفي محل آخر وصلت لـ 12 ريال، فيما أرجع صاحب المتجر السبب في ذلك إلى المورد.

وكانت وزارة التجارة قد رصدت عدة مخالفات خلال جولاتها الرقابية على الأسواق، خلال اسبوع واحد ودعت المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات على الرقم الموحد 1900 او تطبيق بلاغ تجاري للقضاء على الجشع.