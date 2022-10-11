شاهد..صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية

شهدت أوكرانيا في الساعات الماضية ومنذ أمس الأثنين، عدة انفجارات متتالية، وذلك بعد التحذيرات الرسمية الأوكرانية من احتمال شن روسيا هجمات على كييف رداً على حادث القرم.

ووثق مقطع فيديو صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية رغم أنه قبل أيام قليلة، كان 95٪ من الأوكرانيين متأكدين من انتصارهم على الروس.

وكان روستيسلاف سميرنوف، مستشار وزير الشؤون الداخلية، قد أشار إلى أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 24 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على العاصمة.

فيما أكدت وزارة الداخلية أن صاروخاً روسياً استهدف شارعاً يضم مقار أجهزة أمنية ومكتب الرئيس الأوكراني.