الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء11 اكتوبر

شاهد..صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية

منذ 17 ثانية
0
شاهد..صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية
تابعوا صدي على

شهدت أوكرانيا في الساعات الماضية ومنذ أمس الأثنين، عدة انفجارات متتالية، وذلك بعد التحذيرات الرسمية الأوكرانية من احتمال شن روسيا هجمات على كييف رداً على حادث القرم.

ووثق مقطع فيديو صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية رغم أنه قبل أيام قليلة، كان 95٪ من الأوكرانيين متأكدين من انتصارهم على الروس.

وكان روستيسلاف سميرنوف، مستشار وزير الشؤون الداخلية، قد أشار إلى أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 24 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على العاصمة.

فيما أكدت وزارة الداخلية أن صاروخاً روسياً استهدف شارعاً يضم مقار أجهزة أمنية ومكتب الرئيس الأوكراني.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

شاهد..صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية

شاهد..صرخات الأوكرانيات وهروبهن للملاجئ من الصواريخ الروسية

منذ 17 ثانية
0
0
تعرف على شروط حضور مباريات الدوري السعودي للسيدات

تعرف على شروط حضور مباريات الدوري السعودي للسيدات

منذ 3 دقيقة
0
1107
إخلاء سبيل نوري المالكي يكفالة

إخلاء سبيل نوري المالكي يكفالة

منذ 16 دقيقة
0
1009
الأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 21 دقيقة
0
1010
دانة المساعيد تعلن انفصالها عن زوجها بعد عام من زواجها

دانة المساعيد تعلن انفصالها عن زوجها بعد عام من زواجها

منذ 30 دقيقة
0
172