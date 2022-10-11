طرحت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر أولى مباريات الدوري السعودي للسيدات والمقرر إنطلاقها الخميس القادم في ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتشارك 8 أندية في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وهي أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وشعلة الشرقية وسما واليمامة، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، فيما سيتم تحديد البطل بناء على عدد النقاط في نهاية الموسم.

وأوضحت الإدارة النسائية شروط وأحكام حضور المبارايات والتي تمثلت في منع التدخين في المدرجات ومنع دخول المواد الصلبة مثل العطورات والسكاكين.