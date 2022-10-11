أوضح الدكتور سامي بحلس – استشاري أمراض الروماتيزم أن هناك دراسات عن فوائد الحجامة لعلاج آلام الروماتيزم والظهر والرقبة لكنها غير موثقة وضعيفة.

وقال بحلس:” أي تدخل علاجي ربما يشعر المريض بالتحسن وهذا ليس معناه أن الحجامة علاج لبعض آلام الرقبة أو البهاق أو الثعلبة حيث أن الحجامة تشتغل على نظرية بوابة الألم الموجودة داخل أجسامنا”.

وأضاف” توجد أحاديث كثيرة بشأن الحجامة منذ العصور القديمة والطب البديل ولكن الحجامة عامل مساعد وليس عامل أساسي ويمكن استخدامها لتخفيف الآلام فقط لكن وفق هذه الشروط ويجب أن تكون في مكان مرخص وطبي”.

أ.د. سامي بحلس – استشاري أمراض الروماتيزم: هناك دراسات عن فوائد الحجامة لعلاج آلام الروماتيزم والظهر والرقبة لكنها غير موثقة وضعيفة .. ولا ينصح بها @ProfBahlas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DBvVamq7Mr — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2022

أ.د. سامي بحلس – استشاري أمراض الروماتيزم: أي تدخل علاجي ربما يشعر المريض بالتحسن وهذا ليس معناه أن الحجامة علاج لبعض آلام الرقبة أو البهاق أو الثعلبة @ProfBahlas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجي pic.twitter.com/9rrtdlmfoW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2022