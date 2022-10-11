ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 45 مخالفا يبيعون محاصيل زراعية في سوق الدمام المركزي بأسعار أرخص من المواطنين.

وقالت قناة الإخبارية عبر تقرير أن الباعة من مخالفي الأنظمة ينافسون المزارعين المستثمرين في الأسواق ببيع المحاصيل الزراعية بأسعار رخيصة.

ويقوم الباعة الجائلون ببيع المنتجات الزراعية بطريقة مخالفة للصحة العامة وأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة كالتنقل بها تحت أشعة الشمس.

وقال مواطن مستأجر بسوق الدمام المركزي أن الزبائن تشتري من الباعة الجائلون ولا يشترون منهم لافتاً إلى أنهم يبيعون بـ 10 والمقيم يبيع بـ 5 ولكن هم يدفعون إيجارات أما المقيم يبيع بدون رسوم أو ترخيص.