أقدم عدد من الوافدين على التهديد بالانتحار بإلقاء أنفسهم من علو بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من الشركة التي يعملون بها.

وعمد الوافدون على الوقوف فوق بسقالة في الطابق الـ 25 في منطقة السالمية بمحافظة حولي، وأكدوا أنهم سينتحرون إذا لم يحصلوا على رواتبهم.

وتدخلت قوات الأمن وتمكنت في النهاية من السيطرة عليهم وإقناعهم بعدم الانتحار وأخذ حقوقهم من الشركة التي يعملون بها، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الوافدين من جنسية واحدة، ودخولوا البلاد بتأشيرة سياحية وعملوا بالأجرة اليومية.