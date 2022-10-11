أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن القطاع الصناعي سيكون هو الذراع الأقوى للمملكة من خلال تأمين احتياجات السوق المحلي وتوظيف الاستثمارات المختلفة.

وقال القرعاوي :” بدأت الصناعات تتجه محورياً أولا بخروجها من المناطق الصناعية التقليدية في الرياض وجدة وأصبحت الآن تخرج إلى المدن المتوسطة وأصبحت أيضا من حيث المستوى الأفقي خرجت بأفكار ورؤى جديدة”.

وأضاف ” لدينا حاليا مايقرب من 4 آلاف مصنع وخلال آخر العام ستتجاوز أكثر من ذلك بكثير وهنا يكون الدور الداعم واللوجستي من الدولة دعمت الصادرات السعودية مالياً وكذلك الدعم اللوجستي “.