داهمت قوات الشرطة المصرية مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، حيث تبين تعرض بعض المدمنين المحتجزين للتعذيب وإجبارهم على تناول أدوية مهدئة.

وقالت الداخلية في بيان: “أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص واحتجازه عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى”.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وضبط القائمين على إدارته وعددهم 3، مقيمين بنطاق محافظتي “القاهرة – الجيزة، و أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر ومدرجة ضمن جدول المخدرات.