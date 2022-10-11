أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عدم وجود جوانب سياسية لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط.

وأضاف أن دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، وتصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، لافتا إلى أن قرار أوبك+ اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة، وفقا لـ”العربية”.