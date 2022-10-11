أكد استشاري المخ والأعصاب الدكتور هاني العبدلي أن الحجامة ليست بديلا عن “الأسبرين” لافتاً إلى أن هناك دراسات تحذر من عمل الحجامة لفئة كبيرة من المرضى وقد تتسبب بجلطات للبعض.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” : ” الحجام تضر مرضى القلب ، والكوليسترول ، وكبار السن ومن لديهم جلطات أو أورام”.

وتابع أن مرضى السكري عند عملهم للحجامة قد يحدث جروح لا تلتئم، وأحيانا عمل الحجامة مع مع وجود مسيلات للدم قد يحدث نزيف لا يتوقف ، كما أن إيقاف الأدوية قبل الحجامة بـ 5 أيام كما يدعي ممارسي الطب الشعبي قد يتسبب في حدوث جلطات أو خثرات لا قدر الله.