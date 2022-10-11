فاز فريق الاتفاق على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل هدف الاتفاق الأول البرازيلي فيتينيو في الدقيقة «26»، والثاني عبر التونسي نعيم السليتي «30»، وفي الشوط الثاني، وعزز عبد الله آل سالم النتيجة بهدفه الثالث للاتفاق عند الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين من تعادلين في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.

ويواجه الفيحاء نظيره النصر يوم الأحد في ثامن جولات الدوري، وفي اليوم ذاته يحل الاتفاق ضيفا على التعاون.