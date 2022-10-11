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الثلاثاء11 اكتوبر

أبها يكشف تطورات الحالة الصحية لـ “سعد ناطق” بعد إغمائه داخل الملعب

منذ 23 ثانية
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كشفت المركز الإعلامي بنادي أبها عن الحالة الصحية للاعب في فريق أبها ” سعد ناطق ” بعد تعرضه للإغماء داخل الملعب، بعد نهاية مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي التعاون.

وأوضحت الفحوصات الطبية أن حالته الصحية جيدة ولله الحمد ، وسيغادر مستشفى القصيم خلال الساعات القادمة.

وسقط لاعب أبها في الدقيقة 43 إثر تصويبة قوية من لاعب التعاون لترتطم الكرة بقوة في رأسه.

وهرع الجهاز الطبي لفريق أبها إلى اللاعب وتم نقله فورا في سيارة الإسعاف من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن أبها فاز بنتيجة 3-1 على التعاون، في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

 

 

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