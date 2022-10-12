حددت وزارة الدفاع موعد فتح باب التجنيد الموحد للوظائف العسكرية على رتب “جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب”.

واشترطت الوزارة على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ و حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

كما اشترطت حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، وألا يكون متزوجا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، مضيفة أن التقديم سيكون متاح اعتبارا من 30 أكتوبر الحالي، من خلال الرابط