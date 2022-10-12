قضيت مسنة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن سقطت فريسة كلبي صيد هربا من منزل قريب، أثناء خروجها في نزهة سيرا على الأقدام.

وعُثر على السيدة “هان” والبالغة من العمر 80 عامًا، ميتة على جانب الطريق في صحراء موهافي صباح اليوم التالي.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة سان برناردينو إن السيدة “هان” أصيبت بجروح خطيرة أثناء الهجوم أدت إلى وفاتها في لحظتها في مكان الحادث.

وتم القبض على الكلاب وتم نقلها إلى ملجأ، وفي انتظار سماع مربي الحيوانات الخطرة عن واقعة خروج الكلاب من حظيرتها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.