حسم التعادل السلبي مواجهة مانشستر سيتي و كوبنهاغن الدنماركي خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فيما أكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد سيرجيو غوميز، كما أبقى المدرب بيب غوارديولا الهداف النرويجي إرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء لإراحته قبل لقاء ليفربول الأسبوع المقبل.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع كوبنهاغن رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

وبإمكان مانشستر سيتي أن يتأهل رسميا لدور الـ16 في حال فوز بوروسيا دورتموند على إشبيلية في المباراة التي تقام في وقت لاحق.